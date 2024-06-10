Софонов Трифилей Тимофеевич
Место рожденияд. Коршинской
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Софонов Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Софонова Дарья Трифилеевна
Мать ребёнка: Софонова Параскева Юлиановна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: (Софонова) Стефанида Трифилеевна
Мать ребёнка: Софонова Гликерия Гавриловна
Смерть
Неизвестно