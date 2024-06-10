Софонов Трифилей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софонов Трифилей Тимофеевич

Место рождения

д. Коршинской

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Софонов Тимофей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софонова Гликерия Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софонова Параскева Юлиановна

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Софонова Дарья Трифилеевна

Мать ребёнка: Софонова Параскева Юлиановна

Рождение ребёнка
1873

Дочь: (Софонова) Стефанида Трифилеевна

Мать ребёнка: Софонова Гликерия Гавриловна

Смерть
Неизвестно

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