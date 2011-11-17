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Гудков Иван Александрович
Гудков Иван Александрович
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Место рождения
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Дата рождения
17.11.2011
Пол
Мужской
Отец
Гудков Александр Владимирович
1970 г.р.
Мать
Гудкова (Курочкина) Татьяна Владимировна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.2011
Отец:
Гудков Александр Владимирович
Мать:
Гудкова Татьяна Владимировна
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
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