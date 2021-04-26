Маковеева (Кислицына) Тамара Ефимовна
Место рожденияЛукша Тоншаевский район
Дата рождения09.07.1936
Дата смерти26.04.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1936
В свидетельстве о рождении мать записана, как Кислицына Марья Ильична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.06.1956
Дочь: Маковеева Людмила Анатольевна
Отец ребёнка: Маковеев Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
04.06.1962
Сын: Маковеев Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Маковеев Анатолий Михайлович
Смерть
26.04.2021