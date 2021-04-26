Маковеева (Кислицына) Тамара Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаковеева (Кислицына) Тамара Ефимовна

Маковеева (Кислицына) Тамара Ефимовна

Место рождения

Лукша Тоншаевский район

Дата рождения

09.07.1936

Дата смерти

26.04.2021

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1936

Отец: Кислицын Ефим Иванович

Мать: Кислицына (Трушкова) Мария Ильинична

В свидетельстве о рождении мать записана, как Кислицына Марья Ильична
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маковеев Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
08.06.1956

Дочь: Маковеева Людмила Анатольевна

Отец ребёнка: Маковеев Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
04.06.1962

Сын: Маковеев Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Маковеев Анатолий Михайлович

Смерть
26.04.2021

Мы используем куки для улучшения работы сайта.