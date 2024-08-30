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Андрей Ильин

Место рождения

Глазечня, Пущинская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1760

Дата смерти

С 1823 по 1833

Пол

Мужской

Отец

Около 1739 г.р.

Мать

Около 1736 г.р.

Жена

Около 1777 г.р.
1768 г.р.

Дети

1799 г.р.
Около 1802 г.р.
Около 1806 г.р.
Около 1809 г.р.
1809 г.р.
Около 1813 г.р.

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Илья Спиридонов

Мать: Ксения

Глазечня, Пущинская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
1799

Сын: Евдоким Андреев

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

Глазечня, Пущинская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Парфний Андреев

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

Глазечня, Пущинская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Василий Андреев

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

Глазечня, Пущинская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Кочетков Хрисанф Андреев

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
1809 ст.

Сын: Иаков Андреев

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

Глазечня, Пущинская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Около ?.11.1813 ст.

Дочь: Праскева Андреева

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

Глазечня, Пущинская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1817 ст.

Сын: Петр Андреев

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

Глазечня, Пущинская волость, Серпуховской уезд
Смерть
С 1823 по 1833

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