Андрей Ильин
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиС 1823 по 1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Илья Спиридонов
Мать: Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
1799
Сын: Евдоким Андреев
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Парфний Андреев
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Василий Андреев
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1809
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
1809 ст.
Сын: Иаков Андреев
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
Около ?.11.1813 ст.
Дочь: Праскева Андреева
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
1817 ст.
Сын: Петр Андреев
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Смерть
С 1823 по 1833