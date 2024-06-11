Кихаял Дмитрий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1969
Отец: Кихаял Семен Константинович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.09.1993
Дочь: Овчарик (Кихаял) Алина Дмитриевна
Мать ребёнка: Кихаял (Хомякова) Наталья Валерьевна
Рождение ребёнка
05.08.1998
Мать ребёнка: Кихаял (Хомякова) Наталья Валерьевна
Рождение ребёнка
03.04.2007
Мать ребёнка: Кихаял (Хомякова) Наталья Валерьевна