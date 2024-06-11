Кихаял Дмитрий Семенович 31.10.1969 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКихаял Дмитрий Семенович

Кихаял Дмитрий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1969

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1969

Отец: Кихаял Семен Константинович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кихаял (Хомякова) Наталья Валерьевна

Рождение ребёнка
27.09.1993

Дочь: Овчарик (Кихаял) Алина Дмитриевна

Мать ребёнка: Кихаял (Хомякова) Наталья Валерьевна

Рождение ребёнка
05.08.1998

Сын: Кихаял Семен Дмитриевич

Мать ребёнка: Кихаял (Хомякова) Наталья Валерьевна

Рождение ребёнка
03.04.2007

Сын: Кихаял Артур Дмитриевич

Мать ребёнка: Кихаял (Хомякова) Наталья Валерьевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.