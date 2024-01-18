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Демьян
Демьян
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1884 ст.
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
(Бубнова) Васса Федоровна
1828 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.
Отец: не указан
Мать:
Васса Федоровна
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