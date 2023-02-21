Дурасов Зиновий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурасов Зиновий

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Место рождения

Курская область, Троснянский район, село Ломовец

Дата рождения

После 1890

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

После 1890 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Курская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
После 1920

Сын: Дурасов Николай Зиновьевич

Мать ребёнка: Дурасова Елена Ивановна

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
После 1920

Сын: Дурасов Алексей Зиновьевич

Мать ребёнка: Дурасова Елена Ивановна

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дурасова Елена Ивановна

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