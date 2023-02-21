Дурасов Зиновий
Место рожденияКурская область, Троснянский район, село Ломовец
Дата рожденияПосле 1890
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
После 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Курская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
После 1920
Сын: Дурасов Николай Зиновьевич
Мать ребёнка: Дурасова Елена Ивановна
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
После 1920
Сын: Дурасов Алексей Зиновьевич
Мать ребёнка: Дурасова Елена Ивановна
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дурасова Елена Ивановна