Шеина Ефимия Панфиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.04.1891
Отец ребёнка: Шеин Тарас Герасимович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Шеин Федор Тарасович
Отец ребёнка: Шеин Тарас Герасимович
Рождение ребёнка
?.05.1893
Дочь: Шеина Елена Тарасовна
Отец ребёнка: Шеин Тарас Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно