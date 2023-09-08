Шеина Ефимия Панфиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеина Ефимия Панфиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1891

Сын: Шеин Георгий Тарасович

Отец ребёнка: Шеин Тарас Герасимович

Уецкое, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Шеин Федор Тарасович

Отец ребёнка: Шеин Тарас Герасимович

Рождение ребёнка
?.05.1893

Дочь: Шеина Елена Тарасовна

Отец ребёнка: Шеин Тарас Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеин Тарас Герасимович

Уецкое, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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