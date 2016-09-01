Кожина (Филатова) Марфа Алексеевна
Место рожденияд. Перовка, Щучинский район, Воронежская область
Дата рождения1926
Дата смертиМежду ?.09.2016 и ?.11.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
д. Перовка, Щучинский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.03.1951
Рождение ребёнка
Около 1955
Рождение ребёнка
Около 1959
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кожин Иван Семёнович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между ?.09.2016 и ?.11.2016
Липецк, город Липецк, Липецкая область