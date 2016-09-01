Кожина (Филатова) Марфа Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожина (Филатова) Марфа Алексеевна

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Место рождения

д. Перовка, Щучинский район, Воронежская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

Между ?.09.2016 и ?.11.2016

Пол

Женский

Отец

1887 или 1887 г.р.

Мать

1889 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Филатов Алексей Константинович

Мать: Пашкова Анна Васильевна

д. Перовка, Щучинский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кожин Иван Семёнович

Рождение ребёнка
Около 1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кожин Иван Семёнович

Александровка 2-я, Панинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кожин Иван Семёнович

Александровка 2-я, Панинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кожин Иван Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожин Иван Семёнович

Место жительства
Неизвестно
Александровка 2-я, Панинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Между ?.09.2016 и ?.11.2016
Липецк, город Липецк, Липецкая область
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