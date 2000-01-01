Пелагея Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1777
Дочь: Федосья Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Родионович
Рождение ребёнка
Вычислено 1780
Сын: Терентий Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Родионович
Рождение ребёнка
Вычислено 1788
Сын: Семен Родионович
Отец ребёнка: Тимофей Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Родионович
Смерть
Неизвестно