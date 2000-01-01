Пелагея Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Терентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1743 г.р.

Дети

Вычислено 1777 г.р.
Вычислено 1780 г.р.
Вычислено 1788 г.р.

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1777

Дочь: Федосья Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Родионович

Рождение ребёнка
Вычислено 1780

Сын: Терентий Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Родионович

Рождение ребёнка
Вычислено 1788

Сын: Семен Родионович

Отец ребёнка: Тимофей Родионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Родионович

Смерть
Неизвестно
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