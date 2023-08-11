Мухтаров Исхак ( Михаил) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухтаров Исхак ( Михаил)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тишакова Вера Исхаковна

Мать ребёнка: Мухтарова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тишакова (Мухтарова) Вера исхаковна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1948

Сын: Мухтаров Виктор Исхакович

Мать ребёнка: Мухтарова Александра

Смерть
Неизвестно

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