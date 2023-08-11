Мухтаров Исхак ( Михаил)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тишакова Вера Исхаковна
Мать ребёнка: Мухтарова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тишакова (Мухтарова) Вера исхаковна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1948
Сын: Мухтаров Виктор Исхакович
Мать ребёнка: Мухтарова Александра
Смерть
Неизвестно