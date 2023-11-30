Подлипский Семен Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подлипский Виктор Семенович
Мать ребёнка: Подлипская (Глинкова) Анна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Андреевка, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.07.1950
Сын: Подлипский Петр Семенович
Мать ребёнка: Подлипская (Глинкова) Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
10.09.1962
Дочь: Чеботарева (Подлипская) Нина Семеновна
Мать ребёнка: Подлипская (Глинкова) Анна Григорьевна