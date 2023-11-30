Подлипский Семен Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подлипский Семен Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Подлипская Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подлипская (Подлипская) Валентина Семеновна

Мать ребёнка: Подлипская (Глинкова) Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подлипский Виктор Семенович

Мать ребёнка: Подлипская (Глинкова) Анна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подлипская (Глинкова) Анна Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Андреевка, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.07.1950

Сын: Подлипский Петр Семенович

Мать ребёнка: Подлипская (Глинкова) Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
10.09.1962

Дочь: Чеботарева (Подлипская) Нина Семеновна

Мать ребёнка: Подлипская (Глинкова) Анна Григорьевна

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