Урманцева Магжуба — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урманцева Магжуба

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1927

Дата смерти

20.01.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Урманцев Мазит Бедретдинович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Урманцев Нажил Мазитович

Отец ребёнка: Урманцев Мазит Бедретдинович

Смерть
20.01.2001
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