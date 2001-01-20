Урманцева Магжуба
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1927
Дата смерти20.01.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Урманцев Мазит Бедретдинович
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Урманцев Мазит Бедретдинович
Смерть
20.01.2001