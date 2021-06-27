Алешкевич (Ведерникова) Нинель Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алешкевич (Ведерникова) Нинель Николаевна

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Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

24.10.1947

Дата смерти

27.06.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1947

Отец: Ведерников Николай Павлович

Мать: Ведерникова Валентина Михайловна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алешкевич Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алешкевич Роман Николаевич

Отец ребёнка: Алешкевич Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алешкевич Николай Николаевич

Смерть
27.06.2021
Брест, Брестская область
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