Алешкевич (Ведерникова) Нинель Николаевна
Место рождения
Дата рождения24.10.1947
Дата смерти27.06.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1947
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алешкевич Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алешкевич Роман Николаевич
Отец ребёнка: Алешкевич Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.06.2021
Брест, Брестская область