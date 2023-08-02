Крючевский Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крючевский (Горбатко) Галина
Рождение ребёнка
22.07.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крючевский (Горбатко) Галина
Смерть
Неизвестно