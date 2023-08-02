Крючевский Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крючевский Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крючевский (Горбатко) Галина

Рождение ребёнка
22.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крючевский (Горбатко) Галина

Смерть
Неизвестно

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