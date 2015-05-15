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Занин Юрий Проф. Николаевич

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

14.11.1930

Дата смерти

15.05.2015

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1930

Отец: Занин Николай Тимофеевич

Мать: Давидович Голда Павловна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Образование
С 1948 по 1953
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Иркутский горный институт
Рождение ребёнка
23.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
23.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Новосибирск
Работа или профессия
Неизвестно
г. Новосибирск СО АН
Геолог, преподаватель, доцент
Смерть
15.05.2015
г.Ново-Николаевск (Новосибирск)
Похороны
Неизвестно
г. Новосибирск
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