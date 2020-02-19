Афонина (Кузнецова) Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонина (Кузнецова) Евдокия Семеновна

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Место рождения

Поляна, 249130, Россия

Дата рождения

20.03.1931

Дата смерти

19.02.2020

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1931

Отец: Кузнецов Семен

Мать: Кузнецова (Червякова) Мария

Работа или профессия
Неизвестно
продавец
Бракосочетание
21.06.1951

Муж: Афонин Павел

Рождение ребёнка
19.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афонин Павел

Рождение ребёнка
01.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афонин Павел

Рождение ребёнка
10.07.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афонин Павел

Смерть
19.02.2020
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости | Отек легких при болезни сердца. Кардиосклероз. Атеросклероз
Похороны
21.02.2020

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