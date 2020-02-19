Афонина (Кузнецова) Евдокия Семеновна
Место рожденияПоляна, 249130, Россия
Дата рождения20.03.1931
Дата смерти19.02.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1931
Отец: Кузнецов Семен
Работа или профессия
Неизвестно
продавец
Бракосочетание
21.06.1951
Муж: Афонин Павел
Рождение ребёнка
19.03.1952
Рождение ребёнка
01.02.1955
Рождение ребёнка
10.07.1966
Смерть
19.02.2020
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости | Отек легких при болезни сердца. Кардиосклероз. Атеросклероз
Похороны
21.02.2020