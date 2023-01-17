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Спирова (Суровцова) Анна Аифаловна

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Место рождения

Сура, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Суровцов Аифал Иринархович

Мать: Суровцова Юлия Клавдиановна

Сура, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Образование
?.06.1917
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Окончила Архангельское Епархиальное женское училище.
Работа или профессия
С 01.09.1917 ст.
Учительница общеобразовательных предметов и Закона Божия уездного сельского одноклассного училища Печорского уезда.
Работа или профессия
Неизвестно
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
В советское время учительница, затем директор средней школы №3. Делегат 1-го Всесоюзного съезда учителей (Москва, декабрь 1924 г.).
Смерть
1982
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