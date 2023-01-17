Спирова (Суровцова) Анна Аифаловна
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти1982
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Образование
?.06.1917
Окончила Архангельское Епархиальное женское училище.
Работа или профессия
С 01.09.1917 ст.
Учительница общеобразовательных предметов и Закона Божия уездного сельского одноклассного училища Печорского уезда.
Работа или профессия
Неизвестно
В советское время учительница, затем директор средней школы №3. Делегат 1-го Всесоюзного съезда учителей (Москва, декабрь 1924 г.).
Смерть
1982