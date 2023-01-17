Лакеева (Ворошилова) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лакеева (Ворошилова) Надежда Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1936

Дочь: Демидова Тамара Гавриловна

Отец ребёнка: Филиппенков Гаврила Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппенков Гаврила Егорович

Смерть
1968
Москва, город федерального значения Москва
Страдала тяжелой формой эпилепсии
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