Лакеева (Ворошилова) Надежда Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1936
Дочь: Демидова Тамара Гавриловна
Отец ребёнка: Филиппенков Гаврила Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1968
Москва, город федерального значения Москва
Страдала тяжелой формой эпилепсии