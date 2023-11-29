Карлагина Федосья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1837
Сын: Карлагин Афанасий Андреев
Отец ребёнка: Карлагин Андрей Игнатьев
Рождение ребёнка
08.07.1839
Сын: Карлагин Емелиан Андреевич
Отец ребёнка: Карлагин Андрей Игнатьев
Рождение ребёнка
?.07.1842
Дочь: (Карлагина) Акилина Андреева
Отец ребёнка: Карлагин Андрей Игнатьев
Рождение ребёнка
27.04.1847
Дочь: (Карлагина) Пелагея Андреева
Отец ребёнка: Карлагин Андрей Игнатьев
Бракосочетание
03.11.1869
Степаново, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно