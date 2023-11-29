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Карлагина Федосья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1837

Сын: Карлагин Афанасий Андреев

Отец ребёнка: Карлагин Андрей Игнатьев

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
08.07.1839

Сын: Карлагин Емелиан Андреевич

Отец ребёнка: Карлагин Андрей Игнатьев

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
?.07.1842

Дочь: (Карлагина) Акилина Андреева

Отец ребёнка: Карлагин Андрей Игнатьев

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
27.04.1847

Дочь: (Карлагина) Пелагея Андреева

Отец ребёнка: Карлагин Андрей Игнатьев

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
03.11.1869

Муж: Санников Алексей Калин(?)

Степаново, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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