Стефанида Прокофиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1836 и 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1836 и 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1868 и 1869
Дочь: Пила Агрипина Алексеева
Отец ребёнка: Сокоцкий Алексей Антонов
Новый Белоус, Чернігівська область
Место жительства
16.03.1885
пароход "Царь"
Смерть
Неизвестно
Раковка, Уссурийский, Приморский край