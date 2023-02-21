Стефанида Прокофиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефанида Прокофиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1836 и 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МИ
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1836 и 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1868 и 1869

Дочь: Пила Агрипина Алексеева

Отец ребёнка: Сокоцкий Алексей Антонов

Новый Белоус, Чернігівська область
Место жительства
16.03.1885
пароход "Царь"
Смерть
Неизвестно
Раковка, Уссурийский, Приморский край
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