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Салманида Григорьевна
Салманида Григорьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1853
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Григорий Ефимович
1829 г.р.
Мать
(Переседова) Анастасия
1825 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
RK
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец:
Григорий Ефимович
Мать:
Анастасия
Смерть
Неизвестно
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