Стафеева (М Б Первушина) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стафеева (М Б Первушина) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лодейщикова (Стафеева) Мария Егорова

Отец ребёнка: Стафеев Егор Максимов

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стафеев Егор Максимов

Смерть
Неизвестно

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