Стафеева (М Б Первушина) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лодейщикова (Стафеева) Мария Егорова
Отец ребёнка: Стафеев Егор Максимов
Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно