Кашин Василий Анисимович
Место рождения
Дата рождения22.02.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1841
Отец: Кашин Анисим Агафонович
Мать: Кашина Федосья Яковлевна
Бракосочетание
23.04.1846
Жена: Кашина Василиса Ивановна
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1863
Сын: Кашин Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Кашина Василиса Ивановна
Смерть
Неизвестно