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Кашин Василий Анисимович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

22.02.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1841

Отец: Кашин Анисим Агафонович

Мать: Кашина Федосья Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
23.04.1846

Жена: Кашина Василиса Ивановна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Кашин Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Кашина Василиса Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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