Неизвестно Анна Якимовна
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Лосева Мария Федоровна
Отец ребёнка: Лосев Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Лосев Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Лосева Анна Федоровна
Отец ребёнка: Лосев Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Лосева Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Лосев Федор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно