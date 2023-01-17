Неизвестно Анна Якимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеизвестно Анна Якимовна

Неизвестно Анна Якимовна

avatar

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Лосева Мария Федоровна

Отец ребёнка: Лосев Федор Васильевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Лосев Василий Федорович

Отец ребёнка: Лосев Федор Васильевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Лосева Анна Федоровна

Отец ребёнка: Лосев Федор Васильевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Лосева Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Лосев Федор Васильевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лосев Федор Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close