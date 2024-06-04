Харин Григорий Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: Харин Василий Емельянов
Мать: Харина Акилина Макарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Харина Дарья Яковлева
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1854
Сын: Харин Иван Григорьев
Мать ребёнка: Харина Дарья Яковлева
Смерть
После 1858