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Харин Григорий Васильев

Место рождения

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Харин Василий Емельянов

Мать: Харина Акилина Макарова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харина Дарья Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Харин Иван Григорьев

Мать ребёнка: Харина Дарья Яковлева

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858

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