Шарапова Татьяна Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1904
Дата смерти21.09.1986
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1904
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Шмакова Фетиния Ивановна
Отец ребёнка: Шмаков Иван Киприянович
Рождение ребёнка
02.01.1940
Дочь: Шмакова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Шмаков Иван Киприянович
Рождение ребёнка
03.04.1950
Сын: Шмаков Иван Иванович
Отец ребёнка: Шмаков Иван Киприянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмакова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Шмаков Иван Киприянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шмаков Иван Киприянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмакова Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Шмаков Иван Киприянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шмаков Иван Киприянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмакова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Шмаков Иван Киприянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шмаков Иван Киприянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмакова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Шмаков Иван Киприянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шмаков Иван Киприянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шмаков Иван Киприянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.09.1986