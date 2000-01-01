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Шарапова Татьяна Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1904

Дата смерти

21.09.1986

Пол

Женский

Добавил:

УС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1904

Отец: Шарапов Прокоп Андриянович

Мать: Шарапова Анисья Феофановна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Шмакова Фетиния Ивановна

Отец ребёнка: Шмаков Иван Киприянович

Рождение ребёнка
02.01.1940

Дочь: Шмакова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Шмаков Иван Киприянович

Рождение ребёнка
03.04.1950

Сын: Шмаков Иван Иванович

Отец ребёнка: Шмаков Иван Киприянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмакова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Шмаков Иван Киприянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмаков Николай Иванович

Отец ребёнка: Шмаков Иван Киприянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмакова Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Шмаков Иван Киприянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмаков Георгрий Иванович

Отец ребёнка: Шмаков Иван Киприянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмакова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Шмаков Иван Киприянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмаков Гурьян Иванович

Отец ребёнка: Шмаков Иван Киприянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмакова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Шмаков Иван Киприянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмаков Андрон Иванович

Отец ребёнка: Шмаков Иван Киприянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмаков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Шмаков Иван Киприянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмаков Иван Киприянович

Смерть
21.09.1986
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