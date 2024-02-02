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Тарасова Литусова Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

11.04.1942

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Тарасов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Тарасов Василий Кузьмич

Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Тарасов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Тарасов Василий Кузьмич

Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Тарасова Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Василий Кузьмич

Никах
Неизвестно

Муж: не указан

Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
11.04.1942
Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
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