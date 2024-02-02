Тарасова Литусова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смерти11.04.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1897
Сын: Тарасов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Тарасов Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
1904
Сын: Тарасов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Тарасов Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Тарасова Клавдия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Никах
Неизвестно
Смерть
11.04.1942