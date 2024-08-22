Давыдова Анна Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова Анна Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Игнатий Маркелович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Давыдов Архип Игнатьевич

Отец ребёнка: Давыдов Игнатий Маркелович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Давыдов Василий Игнатьевич

Отец ребёнка: Давыдов Игнатий Маркелович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Давыдова Елена Игнатьевна

Отец ребёнка: Давыдов Игнатий Маркелович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Давыдова Анисья Маркеловна

Отец ребёнка: Давыдов Игнатий Маркелович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Давыдов Илья Игнатьевич

Отец ребёнка: Давыдов Игнатий Маркелович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Давыдов Лаврентий Игнатьевич

Отец ребёнка: Давыдов Игнатий Маркелович

Смерть
Неизвестно

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