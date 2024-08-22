Давыдова Анна Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Давыдов Игнатий Маркелович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Давыдов Василий Игнатьевич
Отец ребёнка: Давыдов Игнатий Маркелович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Давыдова Елена Игнатьевна
Отец ребёнка: Давыдов Игнатий Маркелович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Давыдова Анисья Маркеловна
Отец ребёнка: Давыдов Игнатий Маркелович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Давыдов Игнатий Маркелович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Давыдов Лаврентий Игнатьевич
Отец ребёнка: Давыдов Игнатий Маркелович
Смерть
Неизвестно