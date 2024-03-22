Жогин Николай Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жогин Николай Викторович

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тверь, город Тверь, Тверская область
Развод
1994

Жена: скрыто настройками приватности

?, , ,
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

?, , ,
Работа или профессия
Неизвестно
механик
Место жительства
Неизвестно
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
Тверь, город Тверь, Тверская область
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