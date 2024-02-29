Макаров Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1987 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евгения Владимировна

Рождение ребёнка
11.10.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евгения Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евгения Владимировна

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