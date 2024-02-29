Макаров Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.06.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евгения Владимировна
Рождение ребёнка
11.10.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евгения Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евгения Владимировна