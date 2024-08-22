(Яковлева) София — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Яковлева) София

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Ковбота) Акилина Дмитриевна

Отец ребёнка: Ковбота Дмитрий Никитович

Рождение ребёнка
29.03.1901

Сын: Ковбота Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Ковбота Дмитрий Никитович

Рождение ребёнка
29.01.1914

Сын: Ковбота Василий

Отец ребёнка: Ковбота Дмитрий Никитович

Рождение ребёнка
30.05.1915

Дочь: (Ковбота) Мария

Отец ребёнка: Ковбота Дмитрий Никитович

Смерть
Неизвестно

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