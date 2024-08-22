(Яковлева) София
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Ковбота) Акилина Дмитриевна
Отец ребёнка: Ковбота Дмитрий Никитович
Рождение ребёнка
29.03.1901
Отец ребёнка: Ковбота Дмитрий Никитович
Рождение ребёнка
29.01.1914
Сын: Ковбота Василий
Отец ребёнка: Ковбота Дмитрий Никитович
Рождение ребёнка
30.05.1915
Дочь: (Ковбота) Мария
Отец ребёнка: Ковбота Дмитрий Никитович
Смерть
Неизвестно