Ульянова Татьяна Ивановна
женский, родилась 1899 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
умерла Неизвестно
Супруги
Ульянов Михаил Никитич10.10.1899 ст. г.р.
Дети
Ульянов Иван Михайлович1918 г.р.
Ульянов Василий Михайлович1920 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Донюкова (Ульянова) Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Ульянов Михаил Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Ульянов Михаил Никитич
Рождение ребёнка
1920
Сын: Ульянов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Ульянов Михаил Никитич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Ульянов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Ульянов Михаил Никитич
Смерть
Неизвестно