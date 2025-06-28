Ульянова Татьяна Ивановна 1899 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Ульянова Татьяна Ивановна

Автор
ИС
Свирин И.

женский, родилась 1899 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

умерла Неизвестно

Супруги
Ульянов Михаил Никитич10.10.1899 ст. г.р.
Дети
Ульянов Иван Михайлович1918 г.р.
Ульянов Василий Михайлович1920 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Донюкова (Ульянова) Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Ульянов Михаил Никитич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ульянов Михаил Никитич

Рождение ребёнка
1918

Сын: Ульянов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Ульянов Михаил Никитич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1920

Сын: Ульянов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Ульянов Михаил Никитич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1927

Сын: Ульянов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Ульянов Михаил Никитич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

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