Кривопалова Вера Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривопалова Вера Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.2012

Отец: не указан

Мать: Орлянкина Екатерина Александровна

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