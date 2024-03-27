Ахмеров Минхажетдин
Место рожденияд. Якшимбетово, Оренбургской губернии, Оренбургского уезда, 2 башкирского кантона, 1 юрты.
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Ахмеров Гибатулла
Мать: Айша
д. Якшимбетово, Оренбургской губернии, Оренбургского уезда, 2 башкирского кантона, 1 юрты.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахмеров Имаметдин Минхажетдинович
Мать ребёнка: Шарифа
с.Мраково, 1-я Каракипчакская волость, Оренбургский уезд, Уфимская губерния, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шарифа
Смерть
Неизвестно