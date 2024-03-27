Ахмеров Минхажетдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхмеров Минхажетдин

Ахмеров Минхажетдин

Место рождения

д. Якшимбетово, Оренбургской губернии, Оренбургского уезда, 2 башкирского кантона, 1 юрты.

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Ахмеров Гибатулла

Мать: Айша

д. Якшимбетово, Оренбургской губернии, Оренбургского уезда, 2 башкирского кантона, 1 юрты.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахмеров Имаметдин Минхажетдинович

Мать ребёнка: Шарифа

с.Мраково, 1-я Каракипчакская волость, Оренбургский уезд, Уфимская губерния, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарифа

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close