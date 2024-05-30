Хмелева (Ширшова) Елена Васильевна
Место рожденияг.Артемовский Свердловская обл
Дата рождения07.12.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1970
Образование
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
16.03.1991
Рождение ребёнка
14.03.2002
Дочь: Хмелева Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Хмелев Дмитрий Юрьевич
Рождение ребёнка
15.12.2008
Дочь: Хмелева Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Хмелев Дмитрий Юрьевич