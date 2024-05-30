Хмелева (Ширшова) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмелева (Ширшова) Елена Васильевна

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Место рождения

г.Артемовский Свердловская обл

Дата рождения

07.12.1970

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1970

Отец: Ширшов Василий Афонасьевич

Мать: Ширшова (Сокуренко) Людмила Михайловна

Образование
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
16.03.1991

Муж: Хмелев Дмитрий Юрьевич

Рождение ребёнка
14.03.2002

Дочь: Хмелева Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Хмелев Дмитрий Юрьевич

Рождение ребёнка
15.12.2008

Дочь: Хмелева Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Хмелев Дмитрий Юрьевич

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