Вьялкин Николай
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смерти23.04.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Рождение ребёнка
17.07.1921
Дочь: Понамарева Александра
Рождение ребёнка
08.02.1924
Дочь: Патракеева Анна
Рождение ребёнка
25.07.1926
Сын: Вьялкин Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Вьялкина Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вьялкина Мария
Смерть
23.04.1943