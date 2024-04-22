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Вьялкин Николай

Место рождения

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

23.04.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.07.1921

Дочь: Понамарева Александра

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1924

Дочь: Патракеева Анна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1926

Сын: Вьялкин Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Вьялкина Мария

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьялкина Мария

Смерть
23.04.1943
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