Губа Евфимия Давидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.10.1893
Дочь: Дубина Александра Елизаровна
Отец ребёнка: Губа Елизар Афонасьевич
Рождение ребёнка
1893
Сын: Губа Иван Елизарович
Отец ребёнка: Губа Елизар Афонасьевич
Херсонская губ., Александрийский уезд, с. Красноселье
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1935
Алтайский край Баевский район с.Нижняя Пайва
Похороны
Неизвестно
Алтайский край Баевский район село Нижняя Пайва