Губа Евфимия Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губа Евфимия Давидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1893

Дочь: Дубина Александра Елизаровна

Отец ребёнка: Губа Елизар Афонасьевич

Рождение ребёнка
1893

Сын: Губа Иван Елизарович

Отец ребёнка: Губа Елизар Афонасьевич

Херсонская губ., Александрийский уезд, с. Красноселье
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губа Елизар Афонасьевич

Смерть
1935
Алтайский край Баевский район с.Нижняя Пайва
Похороны
Неизвестно
Алтайский край Баевский район село Нижняя Пайва
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