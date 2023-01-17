Пестова (Меринова) Параскева Павловна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1881
Муж: Пестов Степан Ефимов
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.02.1883
Отец ребёнка: Пестов Степан Ефимов
Смерть
Неизвестно