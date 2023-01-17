Пестова (Меринова) Параскева Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестова (Меринова) Параскева Павловна

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Место рождения

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
08.02.1881

Муж: Пестов Степан Ефимов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.02.1883

Отец ребёнка: Пестов Степан Ефимов

Смерть
Неизвестно
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