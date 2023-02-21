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Луковский Антон-Семен Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1865

Отец: Луковский Иван Осипович

Мать: Луковская Юлия Иосифовна

Рождение ребёнка
25.09.1890

Дочь: Верникович Зинаида

Мать ребёнка: Луковская Серафима Антоновна

Рождение ребёнка
14.03.1894

Сын: Луковский Александр Антонович

Мать ребёнка: Луковская Серафима Антоновна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Юлия Антоновна

Мать ребёнка: Луковская Серафима Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луковский Евгений Антонович

Мать ребёнка: Луковская Серафима Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луковский Владимир Антонович

Мать ребёнка: Луковская Серафима Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Антоновна

Мать ребёнка: Луковская Серафима Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луковская Серафима Антоновна

Смерть
Неизвестно
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