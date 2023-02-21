Луковский Антон-Семен Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1865
Отец: Луковский Иван Осипович
Мать: Луковская Юлия Иосифовна
Рождение ребёнка
25.09.1890
Дочь: Верникович Зинаида
Мать ребёнка: Луковская Серафима Антоновна
Рождение ребёнка
14.03.1894
Сын: Луковский Александр Антонович
Мать ребёнка: Луковская Серафима Антоновна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Юлия Антоновна
Мать ребёнка: Луковская Серафима Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Луковский Евгений Антонович
Мать ребёнка: Луковская Серафима Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Луковский Владимир Антонович
Мать ребёнка: Луковская Серафима Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Антоновна
Мать ребёнка: Луковская Серафима Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно