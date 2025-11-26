Захар Борисов 1747 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Захар Борисов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1747 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

умер 1806 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Отец
Борис Софронов1699 ст. г.р.
Мать
Васса Иванова1704 ст. г.р.
Супруги
Анна Иванова1745 ст. г.р.
Дети
Татьяна Захарова1774 ст. г.р.
Дарья Захарова1776 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747 ст.

Отец: Борис Софронов

Мать: Васса Иванова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Иванова

Рождение ребёнка
1774 ст.

Дочь: Татьяна Захарова

Мать ребёнка: Анна Иванова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1776 ст.

Дочь: Дарья Захарова

Мать ребёнка: Анна Иванова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1781 ст.

Дочь: Анна Захарова

Мать ребёнка: Анна Иванова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1789 ст.

Дочь: Анастасия Захарова

Мать ребёнка: Анна Иванова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Смерть
1806 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

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