Захар Борисов
мужской, родился 1747 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
умер 1806 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
ОтецБорис Софронов1699 ст. г.р.
МатьВасса Иванова1704 ст. г.р.
Супруги
Анна Иванова1745 ст. г.р.
Дети
Татьяна Захарова1774 ст. г.р.
Дарья Захарова1776 ст. г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
1747 ст.
Отец: Борис Софронов
Мать: Васса Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1774 ст.
Дочь: Татьяна Захарова
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1776 ст.
Дочь: Дарья Захарова
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1781 ст.
Дочь: Анна Захарова
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1789 ст.
Дочь: Анастасия Захарова
Мать ребёнка: Анна Иванова
Смерть
1806 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область