Казьмин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казьмин Василий

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Место рождения

Россия, село Васильевка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, село Васильевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мургина Зинаида

Мать ребёнка: Казьмина Фёкла

Россия, село Васильевка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казьмина Фёкла

Смерть
Неизвестно
Россия, село Васильевка
Похороны
Неизвестно
Россия, село Васильевка
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