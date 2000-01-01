Казьмин Василий
Место рожденияРоссия, село Васильевка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, село Васильевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мургина Зинаида
Мать ребёнка: Казьмина Фёкла
Россия, село Васильевка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Казьмина Фёкла
Смерть
Неизвестно
Россия, село Васильевка
Похороны
Неизвестно
Россия, село Васильевка