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Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
1850 - 40
Бракосочетание
Неизвестно
2-я жена Петра Агафоновича
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Смирнова Евгения Петровна
Отец ребёнка: Смирнов Пётр Агафонович
1850 - 13
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Смирнова Матрёна Петровна
Отец ребёнка: Смирнов Пётр Агафонович
1850 - 1
Смерть
Неизвестно