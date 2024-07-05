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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

1850 - 40
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Пётр Агафонович

2-я жена Петра Агафоновича
Место жительства
Неизвестно
Родиха, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Смирнова Евгения Петровна

Отец ребёнка: Смирнов Пётр Агафонович

Родиха, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
1850 - 13
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Смирнова Матрёна Петровна

Отец ребёнка: Смирнов Пётр Агафонович

Родиха, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
1850 - 1
Смерть
Неизвестно

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