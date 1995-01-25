Андреев Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения26.10.1917
Дата смерти25.01.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1917
Место жительства
С 1947 по 1995
Смерть
25.01.1995