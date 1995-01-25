Андреев Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Владимир Александрович

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Место рождения

Богчино, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

26.10.1917

Дата смерти

25.01.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
26.10.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Богчино, Галичский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1917
Богчино, Галичский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1947 по 1995
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
25.01.1995
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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