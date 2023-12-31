Солущева (Федорова) Анна Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолущева (Федорова) Анна Степанова

Солущева (Федорова) Анна Степанова

Место рождения

с. Стрелецкая слобода

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Федоров Степан

Мать: не указана

с. Стрелецкая слобода
Рождение ребёнка
1791

Сын: Солущев Гаврила Лаврентьев

Отец ребёнка: Солущев Лаврентий Евстратов

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Татьяна Лаврентьева

Отец ребёнка: Солущев Лаврентий Евстратов

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Авдотья Лавреньева

Отец ребёнка: Солущев Лаврентий Евстратов

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Анна Лаврентьева

Отец ребёнка: Солущев Лаврентий Евстратов

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1803

Сын: Солущев Яков Лаврентьев

Отец ребёнка: Солущев Лаврентий Евстратов

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1811

Сын: Солущев Степан Лаврентьев

Отец ребёнка: Солущев Лаврентий Евстратов

с. Полковая слобода
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солущев Лаврентий Евстратов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close