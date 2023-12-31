Солущева (Федорова) Анна Степанова
Место рожденияс. Стрелецкая слобода
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Федоров Степан
с. Стрелецкая слобода
Рождение ребёнка
1791
Сын: Солущев Гаврила Лаврентьев
Отец ребёнка: Солущев Лаврентий Евстратов
с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Татьяна Лаврентьева
Отец ребёнка: Солущев Лаврентий Евстратов
с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Авдотья Лавреньева
Отец ребёнка: Солущев Лаврентий Евстратов
с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Анна Лаврентьева
Отец ребёнка: Солущев Лаврентий Евстратов
с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Солущев Лаврентий Евстратов
с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1811
Сын: Солущев Степан Лаврентьев
Отец ребёнка: Солущев Лаврентий Евстратов
с. Полковая слобода
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно