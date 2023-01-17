Дмитриев Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриев Юрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1962

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1962

Отец: Дмитриев Алексей Павлович

Мать: Дмитриева Анна Павловна

Бракосочетание
23.11.1991

Жена: Дмитриева Анна

Рождение ребёнка
23.07.1992

Дочь: Баранова Мария Юрьевна

Мать ребёнка: Дмитриева Анна

Похвистнево, Похвистнево, Самарская область
Рождение ребёнка
10.05.1999

Сын: Дмитриев Алексей Юрьевич

Мать ребёнка: Дмитриева Анна

Место жительства
Неизвестно
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