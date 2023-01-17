Дмитриев Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1962
Отец: Дмитриев Алексей Павлович
Мать: Дмитриева Анна Павловна
Бракосочетание
23.11.1991
Жена: Дмитриева Анна
Рождение ребёнка
23.07.1992
Дочь: Баранова Мария Юрьевна
Мать ребёнка: Дмитриева Анна
Похвистнево, Похвистнево, Самарская область
Рождение ребёнка
10.05.1999
Мать ребёнка: Дмитриева Анна
Место жительства
Неизвестно