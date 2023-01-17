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Зайцева Мария Гавриловна

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Место рождения

Клятле, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Клятле, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
25.01.1876 ст.

Муж: Зайцев Степан Степанович

Балчиклы, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.08.1882 ст.

Сын: Зайцев Демид Степанович

Отец ребёнка: Зайцев Степан Степанович

Клятле, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.12.1890

Сын: Зайцев Николай Степанович

Отец ребёнка: Зайцев Степан Степанович

Клятле, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.11.1893 ст.

Сын: Зайцев Михаил Степанович

Отец ребёнка: Зайцев Степан Степанович

Клятле, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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