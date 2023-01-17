Зайцева Мария Гавриловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1876 ст.
Балчиклы, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.08.1882 ст.
Отец ребёнка: Зайцев Степан Степанович
Рождение ребёнка
01.12.1890
Сын: Зайцев Николай Степанович
Отец ребёнка: Зайцев Степан Степанович
Рождение ребёнка
04.11.1893 ст.
Отец ребёнка: Зайцев Степан Степанович
Смерть
Неизвестно