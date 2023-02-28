Козлова (Козлова) Евдокия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлова (Козлова) Евдокия Захаровна

Козлова (Козлова) Евдокия Захаровна

avatar

Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

16.08.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1887 г.р.

Мать

До 1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1905

Отец: Козлов Захар (Кронидович)

Мать: Козлова Анна Васильевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1905
Крещение
17.08.1905
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Священник Виталий Лопаринский Козлов Захар Кронидович. Отец. Казак Чесноковского посёлка. Православный Козлова Анна Васильевна. Мать. Православная Дородников Степан Фёдорович. Восприемник. Казак Чесно... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close