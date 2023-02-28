Козлова (Козлова) Евдокия Захаровна
Место рождения
Дата рождения16.08.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1905
Отец: Козлов Захар (Кронидович)
Мать: Козлова Анна Васильевна
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1905
Крещение
17.08.1905
Священник Виталий Лопаринский Козлов Захар Кронидович. Отец. Казак Чесноковского посёлка. Православный Козлова Анна Васильевна. Мать. Православная Дородников Степан Фёдорович. Восприемник. Казак Чесно... Показать все
Смерть
Неизвестно