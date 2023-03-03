Юдичев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 23.08.1973
Дочь: Юдичева Елена Александровна
Мать ребёнка: Фирсова Тамара
Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юдичева ольга александровна
Мать ребёнка: Фирсова Тамара