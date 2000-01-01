Руль Ruhl (Софле Зуфле Suffle) Анна Маргарета Мария Сабина Петровна
Место рожденияФульда
Дата рождения1747
Дата смертиПосле 1798
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Зуфле Suffle Петер
Мать: не указана
Фульда
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Шмидт Schmidt Катарина Филипповна
Отец ребёнка: Руль Ruhl Филипп Людвигович
Келлер Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1798
Келлер Камышинский уезд Саратовская губ.