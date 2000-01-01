Руль Ruhl (Софле Зуфле Suffle) Анна Маргарета Мария Сабина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руль Ruhl (Софле Зуфле Suffle) Анна Маргарета Мария Сабина Петровна

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Место рождения

Фульда

Дата рождения

1747

Дата смерти

После 1798

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Зуфле Suffle Петер

Мать: не указана

Фульда
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Шмидт Schmidt Катарина Филипповна

Отец ребёнка: Руль Ruhl Филипп Людвигович

Келлер Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Руль Ruhl Филипп Людвигович

Смерть
После 1798
Келлер Камышинский уезд Саратовская губ.
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